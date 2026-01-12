新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を１月９日（金）夜９時30分より放送した。今回の放送回では、お笑い研究部の最新企画「大躍進中の若手漫才師 エバースの今後を考える」後編をお届け。前回に引き続きお笑いコンビ・エバースが登壇し、