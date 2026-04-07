「M-1グランプリ」2025で3位となったお笑いコンビ「エバース」の町田和樹さんが、出演していたライブのネタの持ち時間をオーバーしたとして、お笑いコンビ「豆鉄砲」と「イチゴ」に激怒したと、相方・佐々木隆史さんが2026年4月6日にXに投稿した。Xでは、ネタ時間を巡り波紋が広がっている。「エバースもネタ時間守ってないのに」佐々木さんは、M-1グランプリ2025の決勝・準決勝進出コンビが出演するライブ「M-1グランプリ2025スペ