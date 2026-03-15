ティッシュペーパーの空き箱と使いかけのポケットティッシュを活用した便利グッズの作り方について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…」 これがポケットティッシュ＆ティッシュ箱で作る“便利グッズ”の正体です！

公式インスタグラムは「ティシューボックス…中途半端に余ってしまったポケットティシュー…」「そんな時にひと工夫！ ハーフティシューボックスの作り方をご紹介します」と投稿。ハーフティシューボックスの材料と作り方について、次のように解説しています。

【材料】

・ティッシュの空き箱

・余ったポケットティッシュ

・はさみ

・ペン

【ハーフティシューボックスの作り方】

（1）ティッシュの空き箱の周辺とポケットティッシュの長辺を合わせ、線を引いていく。

（2）引いた線に沿ってはさみでカットしていく。

（3）反対側の角側も同様に（1）と（2）の作業を繰り返す。

（4）3つのパーツに分かれたうち、両端2つを使用。

（5）片方のパーツの底面に切り込みを2箇所入れていく。

（6）切り込みを入れたパーツにポケットティッシュの中身を詰めて、2つのパーツを側面から押して重ね合わせると完成。

この投稿に対し、SNS上では「ナイスアイデア」「作ってみます」などの声が上がっています。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。