3月14日、池袋に新たな注目スポット「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」がグランドオープンしました。店舗は2階から4階までの3フロア構成となっており、最大の特徴はそれぞれのフロアで「衣・食・住」をテーマにした家電の体験型展示を行っていることです。これまでの量販店とは異なり、家電を単に見るだけでなく、実際に試して体感できる工夫が随所に散りばめられています。今回は内覧会に潜入した様子をもとに、各フロアの驚きの体験コンテンツや見どころをご紹介します。「家電トーク」チャンネルでもショート動画を公開中です。

【2階：食】ご飯の食べ比べやコーヒーの飲み比べができる「試食堂」

↑2階の試食堂では、キッチン家電のお試しをメインとした試食が可能

↑内覧会では炊飯器のお米の食べ比べを実施。家電担当でお米マイスターの森亮介さんが実演していた

2階は「食」をテーマにしたフロアとなっています。ここでの一番の目玉は、なんと色々な炊飯器で炊いたご飯の食べ比べや、様々なコーヒーメーカーで淹れたコーヒーの飲み比べができる「試食堂」エリアが設けられていることです。実際の味の違いを確かめてから購入できるのは画期的です。また、キッチン家電だけでなく調味料やお酒も豊富に取り揃えられており、まさに「食」のトータルフロアといった充実ぶりです。買い物中の休憩に嬉しい150円のソフトクリームも販売されています。試食できるものは時期によって変わるとのこと。話題の各種オーブントースターも設置されていました。

【3階：衣】その場で試せる！美容家電エリアと便利なレンタルサービス

↑気になった家電を自宅で試せるサービスも展開

3階は「衣」をテーマにしたフロアです。ここには「トライフルスタジオ」と呼ばれる体験エリアが展開されています。気になるドライヤーなどの美容家電が置かれており、棚に備え付けられたコンセントを使ってその場ですぐに使い勝手を試すことができるのが魅力です。風量や重さなどをしっかり確認できます。

↑ドライヤーなどの美容家電を試したあとで、フォトブースで写真を無料で撮影することもできる

さらに、店舗での体験だけでなく家電のレンタルサービスも実施しているため、気になった商品は家に持ち帰ってじっくりお試しすることも可能です。「トライフルスタジオ」には、無料で使える「トライフルフォトブース」も設定されていました。

【4階：住】オリジナルブランド「ビックアイデア」と＃暮らしライブラリー

↑ビックカメラのプラベートブランド「ビックカメラアイデア」の商品も4階で販売

↑話題のプロジェクター各種も部屋を想定した売り場に展示

4階は「住」をテーマにしたフロアです。ここでは、かゆいところに手が届くラインナップが魅力的なビックカメラのオリジナルブランド「ビックアイデア」の商品コーナーが用意されています。気になっていたアイテムを実際に手に取って体験してみるチャンスです。

そのほかにも、ライフスタイルから家電を選べる体験ゾーン「＃暮らしのライブラリー」あり、実際の部屋の環境を再現した空間が作られています。プロジェクターの映像やテレビをリビングにいるような感覚で視聴することが可能。

購入後の生活がイメージしやすい「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」に、ぜひ足を運んでみてください。

ビックカメラ池袋西口IT tower店 住所：〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13

アクセス：池袋駅C4出口直結。各改札口から外に出ずにアクセスできます。JR各線（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）、東京メトロ各線（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）、東武東上線、西武池袋線の8路線が地下通路でつながっており、雨の日でも濡れずにお越しいただけます。また、東武百貨店、西武百貨店、ルミネ、パルコ、エソラ、エチカなどの商業施設にも地下通路で直結しています。

駐車場：

・タイムズ池袋東口公共地下駐車場

・東京芸術劇場駐車場

・池袋西口都市計画公共地下駐車場

※2輪車は対象外となります。 お買い上げ金額無料サービス時間5,000円以上1時間10,000円以上2時間50,000円以上3時間

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