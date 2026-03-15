ICEx志賀李玖、恋愛シチュエーション企画に苦戦も「真面目に向き合えた」脚本を頼みたいメンバーとは【「愛されICExの作り方」インタビューVol.8】
【モデルプレス＝2026/03/15】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）による冠番組「愛されICExの作り方」（BSフジ／毎週月曜24：00〜）。モデルプレスでは、各メンバーにスポットを当てたインタビューを配信する。ラストとなるVol.8は志賀李玖（しが・りく／21）が登場。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、やっぱり初回の収録ですね。初めてのバラエティ番組だったということもありますし、ずっと「やりたい」と言っていたことが実現した日でもありました。 初めて番組の恋愛シチュエーション企画に挑戦してみて、「こんなに難しいんだ」と感じたのも正直な気持ちです。でもその分、初回は自分なりにすごく真面目に向き合えたなと思っています。最近はちょっと空回りしているかも（笑）ですが、初回はしっかり“きゅん”を届けられた感覚があって。トークも含めて、MCを務めた初回は特に思い出深いですね。あとは、個人的に印象に残っているのは（阿久根）温世です。毎回のシチュエーションが本当に面白くて、ポイントも高い！面白いだけじゃなく、キュンがしっかりできていて、ちゃんと“落とすところは落とす”のがすごいなと思っていました。 いつか、脚本・阿久根、演技・僕、みたいな形でやってみたいですね。
― 「愛」をテーマにした初の冠番組に挑戦してみて、どんな気持ちで番組に向き合っていましたか？
この番組は、ただの恋愛企画ではなく「恋愛バラエティ」なので、面白さも同時に求められるなと感じていました。 どうやったら面白くて、でもちゃんとキュンとさせられるのか。そのバランスは、収録のたびにすごく考えていましたね。常に意識していたのは番組のコンセプトが「恋愛×バラエティ」ということ。そこを忘れずに、演技ができたらいいなと思いながら取り組んでいました。
― 番組タイトルにかけて、「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
（山本）龍人は何もしなくても愛くるしい存在。あれはもう存在が最強ですし、素晴らしいなと思います。
― 逆に、ご自身の「愛されICEx」なところはどこだと思いますか？
性格、ですかね。皆さんを愛しているところだと思います。メンバーのみんなやスタッフさん、そしてCOOLerの皆さんも、すごく尽くしてくれるんです。だからこそ、自分もちゃんと恩返しをしたいと思うし、愛してもらえるからこそ、こちらからも愛したくなる。そこは自分でも自覚している「愛されポイント」だと思っています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
まずは「自分が本当にやりたいこと」を見つけること。そして、それを叶えるための努力を諦めずに続けることだと思います。最初は勢いもあって「やるぞ！」という気持ちがあると思うんです。でも大事なのは、その熱が落ち着いてきたあと。 その間をどう粘って、どう踏ん張って、しがみつけるか。そこを頑張れた人が、夢に近づけるんじゃないかなと思います。ぜひ、諦めずに頑張ってほしいですね。
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
志賀李玖：2004年5月20日生まれ、福島県出身
（modelpress編集部）
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
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◆「愛されICExの作り方」
同番組は、“愛”をテーマにしたICEx初の冠バラエティー。様々な恋愛シチュエーションを通して、8人の“愛され男子”候補たちが全力で奮闘。番組には毎回、女性ゲストが“愛のコンサルタント”として登場。メンバーの素顔や成長を見守りながら、時には優しく、時には辛口に評価する。果たして“一番愛される男”に選ばれるのは誰なのか。恋と成長、笑いと胸キュンがぎゅっと詰まった、“恋愛×成長バラエティ”となっている。
◆志賀李玖、初冠番組実現に喜び
― 番組でさまざまな恋愛シチュエーションに挑みましたが、1番印象に残っていることを教えてください。
一番印象に残っているのは、やっぱり初回の収録ですね。初めてのバラエティ番組だったということもありますし、ずっと「やりたい」と言っていたことが実現した日でもありました。 初めて番組の恋愛シチュエーション企画に挑戦してみて、「こんなに難しいんだ」と感じたのも正直な気持ちです。でもその分、初回は自分なりにすごく真面目に向き合えたなと思っています。最近はちょっと空回りしているかも（笑）ですが、初回はしっかり“きゅん”を届けられた感覚があって。トークも含めて、MCを務めた初回は特に思い出深いですね。あとは、個人的に印象に残っているのは（阿久根）温世です。毎回のシチュエーションが本当に面白くて、ポイントも高い！面白いだけじゃなく、キュンがしっかりできていて、ちゃんと“落とすところは落とす”のがすごいなと思っていました。 いつか、脚本・阿久根、演技・僕、みたいな形でやってみたいですね。
― 「愛」をテーマにした初の冠番組に挑戦してみて、どんな気持ちで番組に向き合っていましたか？
この番組は、ただの恋愛企画ではなく「恋愛バラエティ」なので、面白さも同時に求められるなと感じていました。 どうやったら面白くて、でもちゃんとキュンとさせられるのか。そのバランスは、収録のたびにすごく考えていましたね。常に意識していたのは番組のコンセプトが「恋愛×バラエティ」ということ。そこを忘れずに、演技ができたらいいなと思いながら取り組んでいました。
◆「愛されICEx」なメンバーは？
― 番組タイトルにかけて、「愛されICEx」なメンバーを教えてください。
（山本）龍人は何もしなくても愛くるしい存在。あれはもう存在が最強ですし、素晴らしいなと思います。
― 逆に、ご自身の「愛されICEx」なところはどこだと思いますか？
性格、ですかね。皆さんを愛しているところだと思います。メンバーのみんなやスタッフさん、そしてCOOLerの皆さんも、すごく尽くしてくれるんです。だからこそ、自分もちゃんと恩返しをしたいと思うし、愛してもらえるからこそ、こちらからも愛したくなる。そこは自分でも自覚している「愛されポイント」だと思っています。
◆志賀李玖の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方もたくさんいます。そういった方に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
まずは「自分が本当にやりたいこと」を見つけること。そして、それを叶えるための努力を諦めずに続けることだと思います。最初は勢いもあって「やるぞ！」という気持ちがあると思うんです。でも大事なのは、その熱が落ち着いてきたあと。 その間をどう粘って、どう踏ん張って、しがみつけるか。そこを頑張れた人が、夢に近づけるんじゃないかなと思います。ぜひ、諦めずに頑張ってほしいですね。
◆ICEx（アイス）プロフィール
志賀李玖・中村旺太郎・阿久根温世・千田波空斗・筒井俊旭・山本龍人・竹野世梛・八神遼介からなる8人組ダンスボーカルユニット。スターダストプロモーション・EBiDANのユニットとして2023年3月にファンの前で結成をサプライズ発表。2023年8月にシングル「CANDY」でメジャーデビューを果たした。
志賀李玖：2004年5月20日生まれ、福島県出身
（modelpress編集部）
◆今後の放送予定
3月16日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」
3月23日（月）24：00〜24：30
第11回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？前編」再放送
3月30日（月）24：00〜24：30
第12回「卒業を機に離れ離れになる彼女。別れのバスが来るまで60秒…あなたはどう使う？後編」再放送
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