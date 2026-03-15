結婚式で両親への手紙を読み上げる花嫁。その厳かな時間のなか、背後のソファではコーギーが思いがけない行動を始めたそうです。感動の場面に静かな笑いが広がる予想外の光景が、大きな反響を呼ぶことに。

投稿は記事執筆時点で129万再生を突破し、「主役感ｗ」「可愛すぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式で『両親への手紙』を読む花嫁→感動するかと思いきや、式場は笑いに包まれて…想定外の光景】

花嫁の背後で…

Instagramアカウント「mellomello_corgi」に投稿されたのは、結婚式の大切なひと幕で思わぬ存在感を放ったコーギー・めろくんのお姿。2020年7月生まれのめろくんは、愛らしい表情が印象的な男の子。この日は大切な家族の結婚式に参加し、新郎新婦のそばでその時間を見守っていたといいます。

花嫁が両親への感謝を込めた手紙を丁寧に読み進めるなか、会場はしんとした空気に包まれていたとか。ところが途中でふと顔を上げると、ゲストたちがそろって笑顔を浮かべていたようで、花嫁は内心少し戸惑っていたそう。

ゲストの視線の先にあったのは…

その理由は、背後のソファでめろくんが突然始めた“寝床作り”にあったといいます。前足を交互に動かしながらクッションを力強く掘るような仕草を繰り返し、その動きは驚くほどリズミカル。厳かな場面とは対照的な集中ぶりに、思わず視線が集まったのだとか。

その様子に気付いていない花嫁の隣で、新郎はすでにその姿を目にしていたようで、口元を緩めながら笑いをこらえていたそう。めろくんは周囲の空気に左右されることなく、自分なりに落ち着ける場所を整えることに夢中だったご様子♡そのマイペースな姿に、思わずクスッとさせられます。

拍手の音で我に返るめろくん

しばらくすると、めろくんは一度動きを止めて体の向きを整え、納得したようにその場へふんわり腰を下ろしたそうです。満足げに前を見つめる表情には、ひと仕事終えたような達成感もにじんでいたといいます。

そして手紙が読み終わり、大きな拍手が響いた瞬間、めろくんは驚いたように顔を上げて周囲をきょろきょろ。花嫁の大切な時間にそっと笑いを添えためろくんの存在感は、“まさかの光景”として深く印象を残したのでした。

投稿には「めっちゃ良い結婚式！可愛いワンちゃん♡」「寝床完成直後に拍手で我に返る姿にウケたｗ」「笑いあり涙ありの本当に素敵な式だったのが伝わります」「笑いあり涙ありとはまさにこのこと（笑）」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mellomello_corgi」では、めろくんとご家族の日常のひとコマが投稿されています。愛らしいめろくんの姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mellomello_corgi」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。