「普通の主婦」が50歳でセクシー女優になったワケ。夫婦仲はいいけれど…「原因の1つだった」夫との関係性とは
熟女セクシー女優の人気が高まっている近年、40代デビューは当たり前、50代、60代でデビューする女性も珍しくなくなってきました。
そんな50代デビューの元祖的な存在と言えるのが、2014年に「安野由美」としてデビューした、愛川由美さんです。
一度は引退したものの、還暦を間近に迎えた2023年にセクシー女優として復帰。
家庭を持つ女性でありながら、セクシー女優として現在も精力的に活動を続ける愛川さんに、旦那さんとの関係や近所の方たちとのお付き合いなど、様々なお話を伺いました。
◆「ちょっと冷やかしに」からトントン拍子にデビュー
――愛川さんは、50歳のときに「安野由美」の芸名でデビューしています。
愛川由美（以下 愛川）： はい、2014年デビューですから、もう10年以上前ですね。
――なぜ50歳でデビューを決意したんですか？
愛川：私はもともと銀行で働いていて、結婚して子どもができてやめて、子どもが大きくなってパートを始めて……と、すごく普通と言うか、変化の少ない生活を送っていました。
子どもが大学に入って、フルタイムの仕事に戻ったんですが、仕事内容や人間関係でちょっとイヤになってきていたんです。そのときに携帯でセクシー女優の求人広告、みたいなものを見つけて、興味を持ったんです。
――それで応募したんですか？
愛川：応募と言うか、ちょっと冷やかしに行ってみよう、程度の気持ちで。ネットで見つけた事務所に面接に行ってみたんです。
そうしたらどんどん話が進んでいって、すぐにデビューが決まったんですよ（笑）。
◆怖さより興味が勝った
愛川：だって、こっちは50歳のおばさんですよ（笑）。「出演するにしても、エキストラとかだろうな」なんて思っていました。
でも、イヤイヤ出演したわけじゃないです。ちゃんと説明されて納得して出演を決めましたし、宣材（メーカーに見せる宣伝用の資料）撮影は別の日だったので、イヤだったらそこで逃げています。
――その流れだと、怖くなって出演をやめてもおかしくないですよね。
愛川：そうですね。でももともと性欲は強いので、怖さより業界に対する興味が勝ちました。
自分の人生は1度きりなので、やってみたいと思ったことはやりたかったのもあります。
◆引退後「普通のおばさん」になることに寂しさが……
――2018年に引退されていますが、理由を聞いてもいいですか？
愛川：まず2015年に子宮系の病気で手術をして、休業しているんですよ。それもあって「そろそろ気力・体力的に限界かな」と考えて、引退しました。
――でも2023年に現役に復帰。復帰されるとは思っていなかったので、これはかなり驚きました。
愛川：私も、復帰するつもりは全然なかったんですよ（笑）。
でもファンの方たちから、熱心に復帰のラブコールをいただいて。そんなに望んでいただけるなら戻ってみようかな、と事務所に相談して復帰を決めました。
――復帰してみて、いかがです？
愛川：正直、セクシー女優を引退してから、自分がどんどん「普通のおばさん」になっていって、寂しさがありました。現役時代は多くの方に見られることで、自分自身も内側から輝けていたんですね。
だから多くのファンに望まれて復帰して、また応援してもらえることがとてもうれしく思います。
◆コンビニ雑誌の表紙で旦那さんとニアミス!?
――ご家族の話をお聞きします。旦那さんは、お仕事のことは知っていますか？
愛川：話していないです。
――バレたらどうしよう、とか思いません？
愛川：そりゃ、思いますよ（笑）。でも夫はセクシー女優に興味がないので、バレる心配はないと思っています。
昔、コンビニで私が表紙になっている雑誌がけっこう並んでいたんですが、気づかれませんでした。
そんな50代デビューの元祖的な存在と言えるのが、2014年に「安野由美」としてデビューした、愛川由美さんです。
一度は引退したものの、還暦を間近に迎えた2023年にセクシー女優として復帰。
家庭を持つ女性でありながら、セクシー女優として現在も精力的に活動を続ける愛川さんに、旦那さんとの関係や近所の方たちとのお付き合いなど、様々なお話を伺いました。
――愛川さんは、50歳のときに「安野由美」の芸名でデビューしています。
愛川由美（以下 愛川）： はい、2014年デビューですから、もう10年以上前ですね。
――なぜ50歳でデビューを決意したんですか？
愛川：私はもともと銀行で働いていて、結婚して子どもができてやめて、子どもが大きくなってパートを始めて……と、すごく普通と言うか、変化の少ない生活を送っていました。
子どもが大学に入って、フルタイムの仕事に戻ったんですが、仕事内容や人間関係でちょっとイヤになってきていたんです。そのときに携帯でセクシー女優の求人広告、みたいなものを見つけて、興味を持ったんです。
――それで応募したんですか？
愛川：応募と言うか、ちょっと冷やかしに行ってみよう、程度の気持ちで。ネットで見つけた事務所に面接に行ってみたんです。
そうしたらどんどん話が進んでいって、すぐにデビューが決まったんですよ（笑）。
◆怖さより興味が勝った
愛川：だって、こっちは50歳のおばさんですよ（笑）。「出演するにしても、エキストラとかだろうな」なんて思っていました。
でも、イヤイヤ出演したわけじゃないです。ちゃんと説明されて納得して出演を決めましたし、宣材（メーカーに見せる宣伝用の資料）撮影は別の日だったので、イヤだったらそこで逃げています。
――その流れだと、怖くなって出演をやめてもおかしくないですよね。
愛川：そうですね。でももともと性欲は強いので、怖さより業界に対する興味が勝ちました。
自分の人生は1度きりなので、やってみたいと思ったことはやりたかったのもあります。
◆引退後「普通のおばさん」になることに寂しさが……
――2018年に引退されていますが、理由を聞いてもいいですか？
愛川：まず2015年に子宮系の病気で手術をして、休業しているんですよ。それもあって「そろそろ気力・体力的に限界かな」と考えて、引退しました。
――でも2023年に現役に復帰。復帰されるとは思っていなかったので、これはかなり驚きました。
愛川：私も、復帰するつもりは全然なかったんですよ（笑）。
でもファンの方たちから、熱心に復帰のラブコールをいただいて。そんなに望んでいただけるなら戻ってみようかな、と事務所に相談して復帰を決めました。
――復帰してみて、いかがです？
愛川：正直、セクシー女優を引退してから、自分がどんどん「普通のおばさん」になっていって、寂しさがありました。現役時代は多くの方に見られることで、自分自身も内側から輝けていたんですね。
だから多くのファンに望まれて復帰して、また応援してもらえることがとてもうれしく思います。
◆コンビニ雑誌の表紙で旦那さんとニアミス!?
――ご家族の話をお聞きします。旦那さんは、お仕事のことは知っていますか？
愛川：話していないです。
――バレたらどうしよう、とか思いません？
愛川：そりゃ、思いますよ（笑）。でも夫はセクシー女優に興味がないので、バレる心配はないと思っています。
昔、コンビニで私が表紙になっている雑誌がけっこう並んでいたんですが、気づかれませんでした。