山下智久が自身のInstagramで、シャンパンを楽しむホームパーティーと思しき写真を公開した。

【写真】山下智久がシャンパンを手に…ハプニングも捉えた“家飲み”プライベートショット

■山下智久がシャンパンで乾杯！ところが思わぬハプニングが勃発

この日の山下は白いロングTシャツに、黒のパンツ姿で登場。「どっちの夜も好き」と綴り、計9点の写真を公開した。

1枚目は、床に座ってワイングラスを傾ける山下の姿。2枚目には、シャンパンボトルを開栓したときに中身が溢れ出てしまったハプニングを捉えた写真。3枚目はカメラを構え、ワインを持つ手元を映し出したカメラのモニターを撮影。4枚目はピザとワイン、そして山下がカメラを持った写真など、リラクシームード満点のプライベートショット公開が並んだ。

一転して、7枚目からは黒のジャケットにグレーのタートルネックセーターを合わせたドレッシーな姿で登場。サラダやチーズなどのワインに合わせた様子のおつまみと、赤でグラデーションさせた花束、そして赤いラベルのワインボトルがテーブルに並ぶ、レストランと思しき場所で撮影。

8枚目では、グラスを合わせて乾杯。ラストは赤いバラをメインにした大きな花束を持ち、プレゼントするかのような“レストランデート”風ショットを披露した。

ハッシュタグに「SHARETHELOVE」を、メンションでは「moetchandon」をつけたように、モエ・エ・シャンドンのロゼシャンパン「シェアザラブ」と共に過ごす特別な時間を演出した。

この投稿には、「どんな夜でも好き」「オフショットもカッコいい」「おしゃれな家飲み」「山Pとホームパーティーしてる気分」「後半のギャップがヤバい」「今回はダメだったけど次は誘ってね」など、褒めるコメントが多数寄せられていた。

■写真：山下智久がシャンパンを手に…ハプニングも捉えた“家飲み”プライベートショット