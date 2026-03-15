顔が変わったカクカクSUV！

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はALPINE STYLEブースに展示されていた「Beas +｣をご紹介します。

カーナビやスピーカーなどで知られるアルパインが運営するアルパインスタイルでは、コンプリートカーを手掛ける「Cal’s Motor（キャルズモーター）」ブランドから数多くのモデルをリリースし、大阪オートメッセ会場にもズラリとコンプリートカーが展示販売されていました。

【画像】超カッコいい！ 新「“国産”ちいさな四駆SUV」を画像で見る（66枚）

今回ご紹介する「Beas＋（ベアスプラス）」は、往年のアメリカンクラシッククロスカントリーモデルを彷彿とさせるスクエアなボディと美しいメッキパーツが織りなすスタイルが魅力的なコンパクトクロカンモデルです。

ベースとなっているのは、コンパクトでありながら本格的なクロスカントリーモデルに匹敵する高い走破性を兼ね備えたモデルとして高い支持を集めるスズキ「ジムニーシエラ」で、ベアスシリーズとしてはベアスプラスのほか、軽自動車の「ジムニー」をベースとした「ベアス」や、5ドアモデルのジムニーノマドをベースとした「ベアス＋L」もラインナップされています。

そんなベアスシリーズに共通する意匠としては、クラシカルな印象を加速させるクロームメッキの前後バンパーとヘッドライトグリルも一体となったスクエアクロームメッキグリル、そしてリアのクロームメッキバンパーにビルトインされた丸型のテールランプが特徴となっています。

ちなみに、大阪オートメッセでは、新開発した角型4灯LEDヘッドライトと新設計のグリルを組み合わせた新たな仕様が展示されていました。

さらに足元にはこちらも古き良きアメリカンクラシックを思わせるMOONクロームのホイールと、ワイルドなオープンカントリーの組み合わせとなっており、高い走破性を秘めていることも静かにアピールしています。

インテリアは基本的な造形こそジムニーシリーズと同形状となっていますが、ステアリングのホーンパッドエンブレムはオリジナルのものに置き換えられているほか、デザインと生地、ステッチを自由に組み合わせることができるシートカバーやフロアマットがオプションで用意されているので、他とは違う組み合わせを楽しむこともできます。

そして標準で7型ディスプレイオーディオとETCが備わりますが、こちらはオプションでアルパイン製の大画面のナビやディスプレイオーディオ、デジタルインナーミラー、セパレートスピーカーなどにアップグレードすることも可能で、いきなり理想的な音響空間に仕上げることができるのもアルパインスタイルならではの特徴と言えます。

このコンプリートカーはゼロから作り上げることはもちろん、すでに完成しているコンプリートカーの在庫からお得に選ぶこともでき、価格もベアスが288万円〜、ベアスプラスで308万円〜と意外にもリーズナブルな設定となっているので、気になる方はお近くのアルパインスタイル店舗に問い合わせて見てはいかがでしょうか。