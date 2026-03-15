『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』怜治(ジェシー)を脱獄させる決意を固めたこずえ(篠原涼子) こずえの変化に気付き始める佐伯(藤木直人) それぞれの思惑が交錯する――
篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月15日（日）よる10時30分より第8話を放送する。
本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
前回の第7話では、妹・日下寿々（梶原叶渚）を人質に取られた怜治が父親である日下春臣（竹財輝之助）殺害の罪をなすり付けられたことを知ったこずえが、「私があなたを逃がしてあげる。今度はあなたが私を信じる番です」と怜治に告げる。
第8話では、敵対する所長代理・小柳太介（宇梶剛士）を失墜させて所長の権限を手に入れようとするこずえが、次期所長に立候補し、小柳と所長選挙を争うことに…！
一方警察は、裁判で怜治が罪を認めたことから、再捜査の打ち切りを決定。納得できない佐伯は、こずえの変化に気付き始める。
こずえVS小柳！ついに一線を越え、悪女に変貌するこずえ。怜治を救えるのは、私しかいない――覚悟を決めたこずえの脱獄計画とは――!?
第8話 あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。第1話〜第3話・第7話は現在TVerにて見逃し配信中。
■作品情報
女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。
【パンチドランク（英）punch-drunk】
スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。
「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」
自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。
高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。
そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――
彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。
この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。
女刑務官 × 殺人犯 × 刑事
海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。
彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？
「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」
▼スタッフ
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣
演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則
脚本：いずみ吉紘
音楽：中島ノブユキ
主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）
オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
▼番組公式SNS
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