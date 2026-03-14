１４日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、ＷＢＣ侍ジャパンが、１５日に準々決勝でベネズエラと対戦することを特集した。

解説役で五十嵐亮太氏と、元中日監督の森繁和氏（７１）が登場した。森氏はスーツ姿でシルバーヘアのオールバック、色の入った眼鏡のド迫力。安住紳一郎アナウンサー「森さんはもうユニホーム着ててもスーツ着てても」と切り出すと、三谷幸喜氏が「凄い迫力でアウトレイジ的な」と笑わせた。安住アナが「お話しすると、とても優しい方だと分かるんですが」と紹介した。

「森繁和さんが出てる」「中南米の野球選手事情として森繁和をゲストに呼ぶＴＢＳは実にナイスな選択である」「アウトレイジ的なｗ」「森繁和さん激渋やな イカつさの中に知的さがある」「ベネズエラ戦について聞く相手として森繁和さんを呼ぶとはお目が高い。ベストチョイスよ」「森繁和さん久々に見ましたが…ダンディ」「森繁和さん、パンチありまくりやなっ！」「森繁和アウトレイジ感半端ないな」「風貌がカタギに見えない笑」「相変わらずの迫力ｗ」「出てきてびっくり」と反応する投稿が集まった。