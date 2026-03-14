【カイロ＝村上愛衣】米国とイスラエル、イランによる攻撃の応酬は、世界遺産などで知られる中東各地の観光地にも打撃を与えている。

観光シーズンを直撃しており、関係者からはため息が漏れる。

カイロ西方のギザにそびえる世界遺産のピラミッド。１１日午前に展望エリアを訪ねると、観光客２０人ほどしかおらず、閑散としていた。数百人規模で混み合う時間帯だが、ラクダの方が目立つ。「ラクダに乗る客も６〜７割減った」。そう話すラクダ使いのアーデル・ハッサンさん（６０）も暇をもてあましていた。

カイロの旅行業者によると、イランの攻撃を受けるペルシャ湾岸のアラブ首長国連邦・ドバイやカタール・ドーハで乗り継ぐツアーが「軒並みキャンセルになった」。３月は、日本からの団体旅行の予約件数が５分の１に激減したという。

ヨルダンでも観光業界が打撃を受けている。映画「インディ・ジョーンズ」の舞台になった世界遺産のペトラ遺跡では３月、４月のツアー予約のキャンセルが相次ぐ。地元旅行業者は本紙の電話取材に「年間の収益が例年の５割以下になりそうだ」と嘆いた。