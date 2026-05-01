宅配便大手のヤマトホールディングスは、きのうの決算会見で、法人向け宅配の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」の導入を検討すると明らかにしました。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を受け、「プライシングの適正化に向けた仕組みを検討しなければいけない」としています。個人向けの宅配など、国への届け出が必要な運賃には適用しないということです。運送業での「燃油サーチャージ」は、東京・大阪間など長距離を結ぶ