辻希美＆杉浦太陽夫婦が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。2人の長女でインフルエンサーの希空と共にランウェイを歩くと会場は大歓声に包まれた。

【画像】辻希美&杉浦太陽、希空とランウェイ

2009年に開催された「TGC」以降、17年ぶりの登場となった辻と杉浦。まず希空が舞台に上がると、その後、辻と杉浦が夫婦で登場。3人が横並びになると「すげぇ！」「3人揃った！」「この共演うれしい！」などと歓喜の声が続出した。

「AEON Pay STAGE」にシークレット出演した辻は、無事に役割を終えて「すごい緊張しました」と安堵の表情を浮かべた。さらにステージでは3人揃って「AEON Pay」のCMキャラクターに新たに就任したことを明かし、そのCMではかつて辻が在籍していたモーニング娘。の代表曲『LOVEマシーン』を3人で踊っているという。

今回のステージでは親子3人でCMバージョンにアレンジされた『LOVEマシーン』のダンスを特別に披露。ステージを終え、最後に辻は「娘と一緒にステージに立つことは夢だったので、涙が出そうです」と感慨ひとしおのようだった。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

