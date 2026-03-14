【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 1−2 ハンブルガーSV（日本時間3月7日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】塩貝健人、ボルトを真似して“爆速化”した走り方

ヴォルフスブルクに所属するFW塩貝健人が、自慢のスピードに関する“ある噂”の真相を初公開している。

ヴォルフスブルクは、日本時間3月7日に行われたブンデスリーガ第25節でハンブルガーSVと対戦。この試合を中継したABEMAでは、試合前に塩貝の独占インタビューを公開した。

2024年の夏に横浜F・マリノスからオランダのNECに加入した塩貝は、1シーズン半のプレーでリーグ戦37試合に出場し11ゴールを挙げる。すると今冬の移籍市場で、ヴォルフスブルクにステップアップ。2月21日のアウクスブルク戦で移籍後初ゴールを挙げる活躍を見せている。

この初ゴールについてクラブの公式『X』は「ウサイン・ボルトの如くピッチを駆け、カウンターを締め括った」と伝えていた。実は塩貝は國學院大學久我山高校時代に、ボルトの走りを研究していたという噂が囁かれている。

この件について直接本人に聞いてみると「それは少し語弊があります。その時、足が速くなればサッカーを無双できるんじゃないかという考えがあった。活躍しているアタッカーは足が速いなと。俺もそうなるしかないなと思って、足が速くなる方法を調べていた。そこでボルトの走り方とかどこの筋肉が発達しているか、走る時にどういうフォームで走るか。調べて、トレーニングを真似していたら速くなりました」とまさかの理由を明かしてくれた。

実際に、途中出場となったハンブルガーSV戦でも、85分にナイジェリア代表DFジョーダン・トルナリガよりも後方からスタートしながら、一気に加速して抜き去る驚きのスピードを見せて決定機を迎えるなど、ボルトを分析して掴んだスプリント能力で優位に立っていた。

今夏に行われるワールドカップの日本代表メンバー入りを期待する声が多くある塩貝。「絶対無理だとは思わない。少しでも可能性があるなら挑戦すべきだし、そこに僕がいるべき。選ばれても文句言われないぐらい点を取って入るしかない。そのためにブンデスにきたし、そのためにヨーロッパまで来た。1点にとどまらず、もっとゴールを増やしていきたい」と熱い意気込みを語った。（ABEMA／ブンデスリーガ）