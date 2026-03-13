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Y大阪一安いフグ料理を目指しているという梅田の「立ち呑み 大阪ふぐ太郎」（大阪市北区芝田1）が3月15日から、29歳以下の来店客を対象に「てっさ」をプレゼントする企画「U-29（アンダーフグ）」を期間限定で実施する。



同店は昨年9月にオープンした、フグ料理をメインにした立ち飲みスタイルの居酒屋。虎ふぐあら塩焼き（1,078円）、てっさハーフ（4切れ、528円）、ふぐ皮湯引き（418円）、ふぐ皮チップス（495円）、白子（1,078円）などのフグ料理をリーズナブルな価格で提供する。



フグを食べたことがない若年層の「ふぐデビュー」を応援する新サービス「U-29（アンダーフグ）」を実施。フグ（29）にかけて29歳以下を対象に、女性には「てっさ 一枚」（8切れ、968円）、男性には「てっさ ハーフ」（4切れ、528円）をそれぞれプレゼントする。



対象はディナー営業のみ（月曜～水曜＝17時～23時、日曜・祝日＝14時～21時）。身分証の提示が必要。4月28日まで。