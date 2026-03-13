「無印良品」の宿泊施設が京都に誕生！ 老舗コーヒーロースターの限定朝食を提供
良品計画が手掛ける滞在型宿泊施設“MUJI BASE KYOTO kiyomizu”が、5月20日（水）から、京都・京都市にオープンする。
【写真】ダブルルームやファミリールームも展開！ ゆったりとくつろげる客室詳細
■お茶のおもてなしサービスも
今回、世界遺産の清水寺へと続く石畳のほど近くにオープンするMUJI BASE KYOTO kiyomizuは、清水の地に40年あまり根差したアメニティーホテル京都をリノベーションし、町の景色の一部となっていた外観は引き継ぎながら、「無印良品」の世界観が感じられる空間へと生まれ変わった、MUJI BASE第5弾となる宿泊施設。
ツインルームやファミリールームなどがそろう全18室の客室は、「無印良品」の家具やインテリアアイテムを中心に、京都を拠点とするアーティストや京都近郊で活動する作家の作品が配置されており、ゆったりとくつろげる雰囲気だ。
また、1階には京都の老舗コーヒーロースターの新店舗「小川珈琲 清水店」が出店し、通常朝食メニューのほか、本施設のために開発した宿泊者限定のオリジナル朝食を提供。加えて、フロントラウンジでのお茶のおもてなしサービスや、館内の給水スポットで必要な分だけ水を補充できる「自分で詰める水のボトル」も利用できる。
さらに、清水寺から徒歩数分の立地を生かした朝の静けさの中で寺院へ向かう“朝の清水散歩”のプログラムと、地域体験の紹介マップやオリジナルマイバッグなどを詰め合わせた“お出かけキット”も用意され、宿泊者の滞在体験をサポートする。
