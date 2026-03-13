俳優の田中彪（ひょうが）さんが、2026年3月11日、YouTubeに家族旅行を楽しむ動画を公開。その中に、兄でアイドルグループ「KAT-TUN」元メンバーの田中聖（こうき）さんの姿もあり、注目を集めている。

動画の編集を担当

田中家は5人兄弟で 、次男が聖さん。三男が彪さん、四男がアイドルグループ「SixTONES」の樹（じゅり）さん、五男が俳優の彗（すばる）さん と、長男以外が芸能活動を行っている。聖さんは2022年2月、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕。23年12月に懲役2年8月の実刑判決が確定した。

彪さんが3月11日に公開した「年に一度の家族旅行」と題した動画は、兄弟が道の駅で食事する場面からスタートした。天丼を食べた聖さんは、「うますぎる。うますぎる。ここ2年で一番うまい」と口にしていた。その後は、彗さんに初恋の女性の名前を言わせて大笑いしたり、兄弟で心霊スポットを訪れたりと 、家族旅行を満喫している様子だった。

動画の概要欄では、聖さんが編集を担当したことも明かされた。

コメント欄には「聖おかえり。もう離れんなよ」「家族全員で旅行に行ってるの素敵すぎる いつまでも仲良しでいてくれ」「聖おかえりなさい、少し痩せて見えるけど久しぶりに動いてる姿見られて嬉しい」「『ここ2年で1番うまい』って言葉で笑わせられるとは思わなかったww」などと書き込まれている。