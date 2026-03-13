この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ワンピース/シーズン2】正直あの改変どう思った？実写ドラマのネタバレ初見感想」と題した動画を公開。Netflixで配信中の実写ドラマ版『ワンピース/ONE PIECE』シーズン2について、原作そこそこ読んでるサイと、原作未読のつるみんがそれぞれの視点で語り合った。



動画冒頭、二人はそれぞれの『ONE PIECE』に関する知識レベルを確認。サイは原作を「ワノ国編」まで読んでいる一方、つるみんはシーズン1のドラマで初めて物語に触れ、原作はほとんど知らない状態だと明かした。



そんな初見勢のつるみんだが、シーズン2を観て「めちゃくちゃ面白かった」と興奮気味に語る。シーズン1は2話で一度視聴が止まってしまったというが、シーズン2はテンポの良さから一気に観たといい、「(映画・ドラマ評価アプリ)Filmarksで言ったら4.0超えますよ」と絶賛した。



原作ファンであるサイは、実写版ならではの改変点に注目。ゾロの鍛え上げられた肉体を見て、原作における2年後の姿を彷彿とさせるとし、「もう2年後だった」と指摘。また、原作ではもっと後で登場するキャラクターが既に顔を見せていることに触れ、今後の展開を考慮した構成ではないかと推測した。その他にも数々の改変について語っている。



一方、原作を知らないからこその新鮮な感動もあったようだ。巨大なクジラ・ラブーンのエピソードでは、つるみんが「あれ泣いたんだよ」と告白。さらに、巨人族のドリーとブロギーの決闘シーンでも「あそこで泣いた」と明かし、「こういう男になりてえ」と、男たちの誇りをかけた戦いに心を揺さぶられた様子を見せた。



動画の終盤では、チョッパーの物語についても言及。原作を知るサイも「話は知っててもやっぱり泣く」と語る名シーンの数々に、つるみんも深く感動したことを明かした。原作ファンと初見勢、それぞれの視点から実写版の魅力が語られる動画となっている。