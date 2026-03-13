猫さんをお風呂に入れた飼い主さん。シャンプーが終わって猫さんが真っ先に向かったのは……。あまりにも人間のようにお風呂を満喫する姿は、YouTube上で42万回以上も再生され、「大人しく半身浴してるのジワる」「猫に見えるけどカワウソかなにかだよ」「見た目だけで猫だと思い込んでる俺たちがおかしいのかもしれないな」などの声が殺到しました！

【動画：シャンプーを終えた猫→次の瞬間……『本当に猫？』目を疑う光景】

シャンプーが終わると…

YouTubeチャンネル「猫は小判【保護猫イルカとハナ日記】」さまに投稿されたのは、お風呂嫌いな猫さんが多い中、まさかの行動に出る猫「はな」ちゃんの様子です。

この日は今年初めてはなちゃんをシャンプーすることにした飼い主さん。はなちゃんはシャンプー中も嫌がることなく、大人しくシャンプーされていたそうです。

そして、シャンプーが終わったはなちゃん。すると……

なんと、自分からお湯の溜まった浴槽へと飛び込むはなちゃん。その後もプカプカと顔を出し、入浴を満喫するというから驚きです。

入浴レベル100の猫さん、現る！

飼い主さん曰く、はなちゃんは入浴が大好きな珍しい猫さんなのだそう。保護した当初からお風呂に苦手意識はなく、一緒に保護されたいるかくんと共にお風呂好きだったといいます。

その後も一向に出たがる気配はなく、なんと10分ものんびりとリラックスした様子で入浴タイムを満喫していたというはなちゃん。転倒防止用の手すりに前足を乗せている姿は「前世人間？」と思うほど！

その後、飼い主さんがお風呂から出そうとすると、再び浴槽に戻ってしまったり、脱衣所へ出ていくことを拒んだりと大騒動！

驚くほどお風呂タイムが大好きなはなちゃんなのでした！

人間のような入浴姿が大きな話題に

まるで人間のように入浴を楽しむはなちゃんの姿は、YouTube上に公開されると大反響！記事執筆時点で42万回以上再生されています。

コメント欄には「大人しく半身浴してるのジワる」「猫に見えるけどカワウソかなにかだよ」「見た目だけで猫だと思い込んでる俺たちがおかしいのかもしれないな」「ゆっくり浸かっている光景の異常さと可愛さで笑ってしまった」といった声が寄せられ、多くの人を驚きと笑いの渦に巻き込みました！

YouTubeチャンネル「猫は小判【保護猫イルカとハナ日記】」さまでは、今回ご紹介したはなちゃんと、一緒に保護された「いるか」くんの日常が紹介されています。お風呂大好きな猫さんたちの様子を覗いてみてくださいね。

はなちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

