【Amazonタイムセール：「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」】 セール価格：1,949円

BANDAI SPIRITS「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」

　Amazonは、ガンプラ「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」をセール価格で販売している。

　今回Amazonのタイムセールにて、「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」がお買い得になっており、本製品以外にも、ハセガワのプラモデル「VF-31C ジークフリード マキナ・中島カラー」や、コトブキヤのプラモデル「アーマード・コア BFF 063AN アンビエント」もセール対象となっている。

　なお本タイムセールは数量限定となっており、規定数に達した場合にはセールが終了となる。

ハセガワ「VF-31C ジークフリード マキナ・中島カラー」

コトブキヤ「アーマード・コア BFF 063AN アンビエント」

(C)創通・サンライズ
(C)2017 BIGWEST
(C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.