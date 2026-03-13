【Amazonセール】ガンプラ「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」がタイムセールでお買い得に！コトブキヤのACやハセガワのマクロスのプラモデルも対象
【Amazonタイムセール：「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」】 セール価格：1,949円
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITS「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」
Amazonは、ガンプラ「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」をセール価格で販売している。
今回Amazonのタイムセールにて、「HG 1/144 イモータルジャスティスガンダム」がお買い得になっており、本製品以外にも、ハセガワのプラモデル「VF-31C ジークフリード マキナ・中島カラー」や、コトブキヤのプラモデル「アーマード・コア BFF 063AN アンビエント」もセール対象となっている。
なお本タイムセールは数量限定となっており、規定数に達した場合にはセールが終了となる。
ハセガワ「VF-31C ジークフリード マキナ・中島カラー」
コトブキヤ「アーマード・コア BFF 063AN アンビエント」
(C)創通・サンライズ
(C)2017 BIGWEST
(C)1997-2012 FromSoftware, Inc. All rights reserved.