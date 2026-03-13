【Amazon】ノイキャン搭載も非搭載も。最新モデル「AirPods 4」が最大22%オフに
オープンイヤー型なので、カナル型のイヤホンが合わない方にぴったり。また、AirPodsシリーズの中で最も安価なモデルとあって、Apple製品を試してみたいという方にもおすすめです。
セールは予告なく終了することもあるので、気になっている人は早めのご購入がおすすめですよ！
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,798円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中、抜群の着け心地。快適性を求めて再設計されたシルエット
耳の形など合計5,000万以上の個々のデータを分析し、開発されたAirPods 4。世界中のユーザーの耳に自然とフィットしやすい形になったことで、より快適性が増しました。
前モデルに比べて短くなった軸部分には新たな感圧センサーを搭載。すばやく押すだけで音楽の再生や通話をコントロールできます。
音質を大幅に改良。どんな環境でもクリアな通話に
AirPods 4は、歪みを低減するドライバを搭載し、大幅に音質が改良されました。パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングが周りに音を配置し、音楽はもちろん、テレビ番組、映画、ゲームなどでも臨場感あふれる体験ができます。
また、Apple製のH2チップにより、周囲の雑音を低減。さらに「声を分離」機能で、通話品質も向上し、雑音が大きい場所でもよりクリアな通話が可能です。
幅わずか50mm。前世代よりコンパクトになった充電ケース
充電ケースも再設計され、幅はわずか50.1mmに。前モデルより体積が10%以上もコンパクトになりました。コンパクトながら、最大30時間のバッテリー駆動時間はそのままにUSB-C充電が可能です。防塵性能と耐汗耐水性能を持ち、雨の日でも安心して使えます。
その他のセール商品
Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
16,980円 → 14,663円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
4,980円 → 4,299円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります