【Amazon】ノイキャン搭載も非搭載も。最新モデル「AirPods 4」が最大22%オフに

人気商品が毎日登場するAmazonタイムセールで、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods4」がプライスダウンしています。アクティブノイズキャンセリング搭載モデルと非搭載モデルがあり、今回はその両方がセール対象です。オープンイヤー型なので、カナル型のイヤホンが合わない方にぴったり。また、AirPodsシリーズの中で最も安価なモデルとあって、Apple製品を試してみたいという方にもおすすめです。セールは予告なく終了することもあるので、気になっている人は早めのご購入がおすすめですよ！

1日中、抜群の着け心地。快適性を求めて再設計されたシルエット

耳の形など合計5,000万以上の個々のデータを分析し、開発されたAirPods 4。世界中のユーザーの耳に自然とフィットしやすい形になったことで、より快適性が増しました。前モデルに比べて短くなった軸部分には新たな感圧センサーを搭載。すばやく押すだけで音楽の再生や通話をコントロールできます。

音質を大幅に改良。どんな環境でもクリアな通話に

AirPods 4は、歪みを低減するドライバを搭載し、大幅に音質が改良されました。パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングが周りに音を配置し、音楽はもちろん、テレビ番組、映画、ゲームなどでも臨場感あふれる体験ができます。また、Apple製のH2チップにより、周囲の雑音を低減。さらに「声を分離」機能で、通話品質も向上し、雑音が大きい場所でもよりクリアな通話が可能です。

幅わずか50mm。前世代よりコンパクトになった充電ケース

充電ケースも再設計され、幅はわずか50.1mmに。前モデルより体積が10%以上もコンパクトになりました。コンパクトながら、最大30時間のバッテリー駆動時間はそのままにUSB-C充電が可能です。防塵性能と耐汗耐水性能を持ち、雨の日でも安心して使えます。

その他のセール商品