八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、駒木根葵汰、前田公輝が共演する映画『ホーム スイート ホーム』が9月に全国公開されることが決定した。

本作は、『半沢直樹』（TBS系）、『サバカン SABAKAN』などを手がけた金沢知樹が演出を担当した同名舞台を、20年の時を経て映画化するもの。古びた煎餅屋を舞台に、未来の家族が時間を超えて押入れからやってきたことから始まる、世代を超えた親子の再会や家族と向き合う温かさを描くタイムスリップホームコメディだ。

2016年にPFFエンタテインメント賞を受賞した『DRILL AND MESSEY』やMOOSIC LAB 2017 審査員特別賞および最優秀男優賞を受賞した『Groovy』を手がけ、近年は『SOUND of LOVE』『プロジェクト・ガクヤ』などで知られる吉川鮎太が監督を務めた。

祖父の代から続く煎餅屋の店主・植木一郎を演じるのは、WATWINGのメンバーであり『サバカン SABAKAN』、『君の花になる』（TBS系）などに出演する八村。そして、28年後の未来から来た一郎の息子・植木英郎を、GENICのメンバーであり、『機界戦隊ゼンカイジャー』（テレビ朝日系）や舞台『千と千尋の神隠し』などに出演する増子、56年後の未来から来た一郎の孫であり英郎の息子・植木史郎を、『機界戦隊ゼンカイジャー』の主人公・五色田介人役や『25時、赤坂で』（MBS）の羽山麻水役で知られる駒木根がそれぞれ演じる。さらに、一郎の父親でギャンブル好きで借金をしている植木耕太郎役で、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』や『おいしい離婚届けます』（中京テレビ）などの前田が出演する。

公開されたティザービジュアルには、八村、増子、駒木根、前田が仲良さげに肩を並べている姿が捉えられている。

あわせて、ティザービジュアル撮影時の仲睦まじいメイキング映像も公開。また、八村、増子、駒木根、前田、そして吉川監督からはコメントも到着した。

コメント八村倫太郎（WATWING）（植木一郎役）遂に解禁されました!! 植木一郎役として本作に参加させていただきます、WATWING 八村倫太郎です。お話をいただいて台本に目を通した時、なんだこの面白くて感動する話は！ と思いました。映像になった時にどうなるんだろうというワクワクが止まりませんでした。時代を跨ぐ、家族の話。4世代に渡る笑いあり、涙ありの植木一家の家族模様を是非劇場でご覧ください！

増子敦貴（GENIC）（植木英郎役）右見ても、左を見ても、あれ？？ 友達がいる！！ という夢のような状態です。主演の八村くんも、僕の息子役の駒木根くんも、切磋琢磨をする仲間です。そんな関係値だからこそ作ることができた『ホーム スイート ホーム』！僕は八村くん演じる一郎の息子「英郎」を演じます。ひーちゃんって呼んでください。クスッと笑える部分があったり、ポッと心温まるようなシーンがあったり、、、家族っていいなぁと思えるようなそんな作品です。ぜひ劇場でご覧ください

駒木根葵汰（植木史郎役）映画『ホーム スイート ホーム』に出演します。見慣れた顔ぶれですが倫太郎とは初共演であっちゃんとも久しぶりでとても楽しみな座組でした。家族の温かさを現場でも感じられてその空気が映画館でも感じられると思います。笑って泣ける家族愛を劇場でお楽しみください。

前田公輝（植木耕太郎）僕たち俳優同士の結束力が、そのまま作品の力として映像に表れていたら嬉しいです。僕が演じた耕太郎は非常に熱量の高い人物で、本番では声を張り上げるなど、思い切り振り切って演じました。その影響もあり、物語後半では声色の変化も感じていただけると思います。これまでの俳優人生の中で、自分でも知らなかった一面に出会えた、大切な作品となりました。

吉川鮎太（監督）初めて脚本を読ませていただいたとき、今までに無い斬新な世界観とハートウォーミングな物語に、読み終わっても興奮が冷めなかったのを覚えています。自分が本から受け取った感動を必ず映像化したいと思いました。八村くんをはじめ俳優部、スタッフ一同、本当に熱量の高いチームで、準備期間も現場でも、たくさん話し合って作品と向き合いました。笑いあり涙あり、とても心温まる作品となってると思います。是非、スクリーンでご覧ください！！（文＝リアルサウンド編集部）