¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÃæ¹ñ£Â£Ù£Ä¤¬Çã¼ý¸¡Æ¤¤È¾×·âÊóÆ»¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¸Â³¦¡×¡á¥É¥¤¥Ä»ï
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÃæ¹ñÂç¼ê£Â£Ù£Ä¤¬Çã¼ý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾×·â¾ðÊó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ïº£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤âÁ´¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤Ç¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÏÁá¤¯¤â¶õÃæÊ¬²ò¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè£²Àï¤ÎÃæ¹ñ£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£±£µÆü¡Ë¤Î½µËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÏ·ÊÞ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥â¡¼¥È¥¢¥¦¥ó¥È¥·¥å¥Ý¥ë¥È¡×¤¬¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹½µËö¤ÎÄ¾¸å¡¢£Â£Ù£Ä¤â¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¶áÇ¯¤á¤¶¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡££Â£Ù£Ä¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡££Æ£±¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤Î£±£²ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¡££Â£Ù£Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈâ¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Á¡Ë¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥Ó¥ó¥¹¥ì¥¤¥¨¥à²ñÄ¹¤Ï¡¢£±£²ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö£Â£Ù£Ä¤Ï£Æ£±¥Á¡¼¥à¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢£Â£Ù£Ä¤Ï´ûÂ¸¥Á¡¼¥à¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Êý¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Á¡¼¥à¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¸½ºß¤Îà¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥Àá¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥´¥¿¥´¥¿·à¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë»á¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Æ¥¹¥È¤È¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤ÎÈà¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¿Í°÷¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢£Â£Ù£Ä¤¬¤³¤³¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ç¤ÏµÞÅ¾Ä¾²¼¤Çà£Â£Ù£Ä¥Û¥ó¥Àá¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤À¤¬ÆÃ¤Ë¥Û¥ó¥À¤Î´ØÍ¿¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¹¤°¤ËÅ±Âà¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¡£Èà¤é¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ£Æ£±¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈâ¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¾ÍèÅª¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÇã¼ý¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Û¥ó¥À¤Ï£²£°£°£µÇ¯Ëö¤Ë£Â£Á£Ò¥Á¡¼¥à¤òÇã¼ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾ÍèÅª¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬¥Á¡¼¥à¤òÇã¼ý¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£