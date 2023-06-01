スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： Microsoft Edge

開発者： Microsoft Corporation

価格： 無料

対応OS： iOS 17.0 以降、Android OS

カテゴリ： ツール

Webブラウザーの「Microsoft Edge」では、現在ベータ版ながらも「拡張機能」が使用可能だ。これまでパソコン版にしかなかった拡張機能がスマホから利用できることで、活用の幅が大きく広がるのではないだろうか。

「Microsoft Edge」なら拡張機能が使える！

著名なサービスの拡張機能もラインアップ

スマホの「Microsoft Edge」アプリで拡張機能を利用するには、メニューボタンを押して「拡張機能」アイコンを選ぶだけ。拡張機能が一覧表示されるので、そこから好みのものを見つけて「購入」すればEdgeアプリ上で利用できるようになる。

パソコン版のEdgeでは、エンジンが同じChromeの拡張機能がそのまま使える仕組みだが、現在のスマホアプリではそのなかの一部のみが対応しているようだ。それでも、パスワードマネージャーのBitwardenや、Amazonの価格履歴を追跡できるKeepaなど、著名なサービスの拡張機能もいくつか利用可能だ。

メニューボタンをタップ

メニューから「拡張機能」を選択

現在Edgeで利用可能な拡張機能が一覧表示される

「購入」ボタンを押して追加

「Keepa」を追加すればAmazonで商品の買い時が分かる

たとえばKeepaを拡張機能として追加すると、EdgeでAmazon.co.jpの商品ページにアクセスしたときに、ページの中ほどに過去の価格履歴がグラフ表示される。過去のセール時の価格と現在の価格とを比較して、買い時かどうかを見極めたいときの参考になるだろう。

見た目はパソコン版と同じなのでやや文字が小さく見にくいかもしれない。そのときはピンチ操作で拡大しよう。ちなみにグラフ自体もピンチイン・アウトで拡大・縮小できるので、部分的にはパソコン版より使い勝手良く感じるところもある。いつもパソコンで使っている拡張機能がスマホでも使えるようになっていないか、ぜひチェックしてみてほしい。

Keepaを拡張機能として追加後、Amazon.co.jpにアクセス

ページの中ほどまでスクロールするとKeepaのグラフが読み込まれる

小さくて見にくいときは拡大して確認しよう