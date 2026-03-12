◇第6回WBC 1次ラウンドB組 イタリア─メキシコ（2026年3月11日 テキサス州ヒューストン）

イタリアの主将ビニー・パスクアンティノ内野手（28）がWBC史上初となる1試合3本塁打と大暴れした。

前日10日（日本時間11日）の米国戦まで3試合、計12打数無安打と苦しんだ。この日は2回の第1打席で先制の右越えソロを放ち、待望の初安打が大きな一発となった。

これで勢いに乗ると、6回の第3打席でも右越えソロ、8回の第4打席でも右越えソロと本塁打を量産。1試合3本塁打は第6回を迎えるWBCで大会史上初の偉業となった。

イタリアは本塁打を放った際、アルマーニのジャケットを着用し、エスプレッソマシンで抽出したコーヒーを飲むのがセレブレーションとなっているが、パスクアンティノはダイヤモンドを一周しながら絶叫すると、ベンチに戻ってエスプレッソをゴクリ。これを3回繰り返し、笑みを見せた。

パスクアンティノは昨季ロイヤルズで32発を放った強打者で、MLB通算70発を記録している。

イタリアはメキシコに勝利すれば4戦全勝でB組1位で準々決勝進出が決まる。パスクアンティノの3発などでメキシコに大量リードし終盤を迎えている。