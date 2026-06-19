福岡県久留米市で、無免許運転などの疑いで83歳の無職の男が現行犯逮捕されました。男は「一度免許を取ったが昭和のうちに失効した。」という趣旨の話をしているということです。18日、午後5時半ごろ福岡県久留米市で、交通取締り中の警察官が一時停止の標識がある道路を、一時停止せずに通過した乗用車を見つけました。警察は停止を求めましたが乗用車は逃走。約400メートル先のコンビニエンスストアの駐車場で停止しました