6月16日、東京ディズニーリゾートが駐車料金の値上げに踏み切った。若者離れへの懸念もあるが、狙いはより単価の高い顧客層の取り込みにあるとみられる。一方、ハウステンボスや富士急ハイランドも新アトラクションやキャラクター施策で反転攻勢をかける。テーマパーク業界に何が起きているのか。 【画像】オリエンタルランドがミドル・シニア層を狙った新たなプロジェクト オリエンタルランドに