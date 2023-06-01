【パンダの穴 わんわんおでん】 発売元：タカラトミーアーツ 発売時期：2026年6月下旬 価格：1回300円 タカラトミーアーツのガチャブランド「パンダの穴」より、2026年6月下旬に発売される「パンダの穴 わんわんおでん」。こちらは、おでんの具材と様々な種類の犬たちを融合させた、なんとも不思議でかわいらしいミニフィギュアだ。 今