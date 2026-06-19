ウズベキスタンDFフサノフがカメラマンと激突北中米ワールドカップ（W杯）は6月18日、グループKの第1節が行われ、ウズベキスタン代表とコロンビアの一戦で選手とカメラマンが激突するアクシデントが起きた。激突したカメラマンは無事で、試合後に笑顔を見せた様子が注目を集めている。トップスピードのフサノフは、勢い余ってピッチ外へ飛び出したが、その行き先が悪かった。そこにはピッチ内の迫力ある映像を撮影していたカメ