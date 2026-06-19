北中米Ｗ杯で１次リーグでの引き分けの?急増?が注目を集めている。米メディア「ＴｈｅＡｔｈｌｅｔｉｃ」は「今年のＷ杯では引き分けが続いている。これは例外的な現象なのか、それとも新しい常識なのか？」と題する記事を掲載した。同記事によると、１次リーグ第１戦の２４試合を終えた時点で合計９回の引き分け（引き分け率３７・５％）が発生。１９９８年から２０２２年まで７回のＷ杯ではグループリーグの試合で引き分け