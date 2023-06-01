大ヒットシミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』の5周年を記念し、初のリアルイベントとなった朗読劇「リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー」が、JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、7月18日から9月17日まで独占配信される。「リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー」○『ジャックジャンヌ』5周年記念『ジャックジャンヌ』は、『東京喰種トーキョーグール』で知られる漫画