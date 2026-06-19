カナダ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節（Ｂ組）でカタール代表とBCプレイス・バンクーバーで対戦し、６−０の大勝を収めた。ただ、快勝の陰でチームを支える24歳主力MFが負傷するアクシデントに見舞われた。悲劇の場面は３−０で迎えた51分だった。イスマエル・コネが左サイドでボールを受けた際、背後からアシム・マディボの危険なタックルを受けて転倒。左足首付近を痛めた24歳MFは苦悶
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