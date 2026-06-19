アルジェリア戦の1点目を決めたメッシ＝16日、カンザスシティー（ロイター＝共同）サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するアルゼンチンのスター選手、メッシの父ホルヘさんが健康上の問題を抱えていると18日、米スポーツ専門局ESPN（電子版）が報じた。メッシは3得点した1次リーグJ組初戦のアルジェリア戦で最初のゴールを挙げた際に涙を流し「サッカーとは全く関係ないことだった」と理由を述べていた。メ