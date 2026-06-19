北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦（２０＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本は左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）が帯同しないことを発表した。久保は合宿地のナッシュビルに残り治療に専念する。第３戦スウェーデン戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）の出場は厳しい見通しだが、決勝トーナメント１回戦からの復帰が期待される。久保が務める右シャドーのポジションは