【フィラデルフィア共同】国際サッカー連盟（FIFA）は18日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を巡る交流サイト（SNS）での投稿を分析し、誹謗中傷など不適切なものを53万件削除したと発表した。2022年W杯カタール大会での削除は28万7千件で、開幕から1週間で既に上回った。大会を通して前回の5倍に増加すると推計している。国連の「ヘイトスピーチと闘う国際デー」に合わせ、18日に開催された試合では両チームの主将が