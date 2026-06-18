EcoFlow Technology Japanは、6月26〜28日に幕張メッセ（千葉県千葉市）にて開催されるイベント「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展する。●電力が広げるアウトドアの可能性「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」において同社は、エネルギーによってアウトドアの可能性を広げるブランドとして、ペットとのアウトドア、車中泊、長期滞在、モバイルライフといった、電力によって実現可能な新たなアウトドア体験の提案を行う。ペットとの