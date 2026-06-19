W杯日本―オランダ戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）のオランダ戦で、久保建英と接触し左膝を負傷させたライバル国DFダンフリースへの攻撃が止まない。選手本人のインスタグラムには試合から数日が経っても日本語での心無い言葉が寄せられている。騒動の火種になったのは、2-2で引き分けた日本―オランダ戦（14日／日本時間15日）の後半25分すぎの場面。右サイドでボールを保持した久保へ激しくチャージした。久保はピッ