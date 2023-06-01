中国・広西チワン族自治区桂林市で12歳の男児が隣家の車を無断で乗り回し、高速道路を6時間走行する出来事があった。中国メディアの華商報が17日に報じた。桂林市交通警察によると、騒動があったのは今月15日午前。男児は高速道路の料金所で通行料金を所持していなかったことから止められた。料金所の職員は運転手があまりに幼いことを不審に思い年齢を訪ねると、男児は「自分は成人。背が低いだけ」とうそをついたという。通報を