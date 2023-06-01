のめるほど、とろとろ〜な卵と柔らか〜な鶏むねの和風卵とじ丼。パサつきがちな鶏むね肉も、片栗粉をまぶしてじっくり火を入れることで、しっとりとした口当たりに。だしのうまみがやさしく広がり、ご飯との相性も抜群です。『鶏むねのとろみ卵とじ丼』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（小）……1枚（約200g）玉ねぎ……1/2個（約100g）卵……2個片栗粉……大さじ1〈煮汁〉だし汁……1カップしょうゆ……大さじ2みりん……大さじ2砂糖