マキアージュから、2026年6月21日（日）に限定メイクアップコレクション「Wings Collection」が登場します。今回のプロモーションには、人気K-POPガールグループILLITのIROHAさんを起用。L’Arc-en-Cielの名曲「NEO UNIVERSE」をリバイバルカバーした特別ムービーも話題です。未来感あふれるきらめきと透明感を兼ね備えた新作コスメで、この夏はいつもと違う自分に出会ってみませんか&#