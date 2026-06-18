サッカー日本代表が１４日（日本時間１５日）、ワールドカップ北中米大会の初戦でオランダ代表に２-２で引き分けた。ダラスのスタジアムには、千鳥・ノブやウエストランド井口、ハイヒール・モモコら芸能人も多く駆け付けた。多くのインフルエンサーも現地入り。中でも、ダラスにちなみ、カウボーイファッションでスタジアムに駆け付けた「爆美女」が米国民や海外でも注目を集めている。雑誌「ＣＬＡＳＳＹ．」の読者モデル