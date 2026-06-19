日々パパさんへの愛が溢れて止まらない猫さん。パパさんにだけ見せる“乙女の顔”が、可愛すぎると反響を呼んでいます！ 話題となっている投稿は記事執筆時点で58万回再生を突破し、「めっちゃ乙女だ…ww」「嫁さんがヤキモチ焼くレベルだね」「こっちまでキュンキュンする～」「愛されてるなぁ」といったコメントが寄せられました。 【動画：夫のことが『大好きすぎるネコ』→名前を呼ばれると…完全に『恋する乙女