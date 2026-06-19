パート先から勤務時間を増やしてほしいと言われると、収入が増える期待がある一方で、「年収の壁」が気になる方も多いでしょう。夫の扶養に入っている場合は、税金や社会保険の扱いが変わる可能性があります。 では、年収の壁を超えないように働くほうが、本当に家計にとって得なのでしょうか。本記事で仕組みを整理しながら、判断のポイントを見ていきましょう。 パートの「年収の壁」を超えると何が