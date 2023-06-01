札幌・中央警察署は2026年6月18日、札幌市中央区に住む女（36）を脅迫の疑いで逮捕しました。女（36）は16日午前0時25分ごろから午前6時すぎまでの間、札幌市白石区に住む会社員の男性（57）に対し「毎日何度も何度もあなたの顔、突き刺す妄想します」などとメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、女と男性は職場の関係者で、16日午前10時ごろ、男性が警察に通報したことで事件が発覚したと