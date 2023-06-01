イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、国際サッカー連盟（FIFA）に改善を求める異例の訴えを行なった。ドイツメディア『Ostdeutsche Allgemeine』が報じている。ドイツ人指揮官のトゥヘル監督は、パリ・サンジェルマンやチェルシー、バイエルンなど欧州のビッグクラブを率いてきた名将。現在はイングランド代表を指揮しており、外国籍監督としては同国史上３人目となる。そのイングランドは現地６月17日、北中