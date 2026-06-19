【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝ペン・金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表は１８日、ベースキャンプ地のナッシュビルで全体練習を行った。この日、１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニ