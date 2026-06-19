北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦でアルジェリアにハットトリックを決めたアルゼンチンのエースＦＷリオネル・メッシ（３８＝マイアミ）が涙を流した理由は父親のホルヘ・メッシ氏の体調不良だった。初戦でハットトリックを決めたメッシは前半、先制点を決めた直後、涙を浮かべてユニホームで拭ったこの件について「これはスポーツと関係のない話だ」とし「ここ数日は大変で複雑な日々だったが、代表スタッフ全員、そしてチームメ