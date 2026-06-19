ダイソーで買った天然石を、ダイソーの工具だけで16時間磨き続けたら――。完成したのは、市販のキャンディにしか見えないキューブ型の石でした。YouTubeでコインや天然石の研磨動画を発信している「ゆーぽり（@yu-polish）」さんが投稿したこの動画に、「これはもう飴やん！」「石が飴になってしまった」と驚きの声が集まっています。 【写真】ダイソーの天然石を16時間磨いたら…飴になりました今回磨いたのは、ローズクォ