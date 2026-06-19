ネット上に並んだ韓国語…ブーイングへの違和感サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコと対戦した。地元メキシコのファンが大勢を占める会場では韓国へのブーイングが鳴り響き、Xには韓国から驚きの声が並んだ。グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなっ